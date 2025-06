Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschäden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Nordsaarland

Wadern (ots)

1.

Am Freitagabend, den 30.05.25, kam es in einem Waderner Ortsteil zu einem Verkehrsunfall, wonach ein Motorradfahrer den vorausfahrenden Fahrzeugführer, trotz bestehendem Überholverbot, überholte. Der vorausfahrende Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem Pkw nach links abzubiegen. In Höhe einer Einmündung kam es sodann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mittels Hubschrauber in das Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

2.

Am Samstagmittag, den 31.05.25, befuhr ein Rettungswagen mit Sonderrechten die Strecke zwischen Neunkirchen/Nahe und Bosen. Aufgrund eines bestehenden Staus musste der Rettungswagen auf der Gegenfahrspur vorbeifahren und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kradfahrer. Der Kradfahrer wurde infolge der Kollision leicht verletzt, wurde jedoch nach einer Untersuchung im Krankenhaus wieder entlassen.

3.

Am Samstagnachmittag, den 31.05.25, kam es in der Ortslage Neunkirchen/Nahe zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Kradfahrer, wodurch der Fahrzeugführer des Krads leicht verletzt wurde.

4.

Am Sonntag, den 01.06.25, kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der BAB 62 aufgrund von plötzlich einsetzendem, starken Regenfall und daraus resultierendem Aqua-Planing ins Rutschen, sodass dieser auf einen anderen Pkw auffuhr. Der Pkw-Fahrer das geschädigten Fahrzeuges sowie eine weitere Fahrzeuginsassin wurden leicht verletzt.

5.

Am Sonntagnachmittag, den 01.06.25, befuhr ein Pkw-Fahrer die Ortslage in Selbach in Fahrtrichtung Theley und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Der unmittelbar dahinter fahrende Pkw-Fahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät und kollidierte mit dem Heck des vorausfahrenden Pkw. Durch die Kollision wurde der Beifahrer des vorausfahrenden Pkw leicht verletzt, eine stationäre Behandlung war jedoch nicht notwendig.

