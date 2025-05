POL-Nordsaarland: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt mit Zweirad in Nohfelden-Eiweiler

Losheim am See (ots) - Am frühen Morgen des 12.05.2025 ereignete sich in der Haagstraße in Losheim am See ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pritschenfahrzeug, bei welchem der Fahrradfahrer lebensgefährlich am Kopf verletzt wurde. Während der 51 jährige Fahrzeugführer des Klein-Lkw eine Seitenstraße der Haagstraße in Richtung selbiger ...

mehr