Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer

Losheim am See (ots)

Am frühen Morgen des 12.05.2025 ereignete sich in der Haagstraße in Losheim am See ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pritschenfahrzeug, bei welchem der Fahrradfahrer lebensgefährlich am Kopf verletzt wurde. Während der 51 jährige Fahrzeugführer des Klein-Lkw eine Seitenstraße der Haagstraße in Richtung selbiger befuhr, führte der 17 jährige Fahrradfahrer sein Fahrzeug über einen Parkplatz hinweg, dort an einem Gebäude entlang in Richtung eben dieser Seitenstraße. In der Folge fuhr der Fahrradfahrer ohne auf den fließenden Verkehr zu achten durch ein Fußgängertor hindurch in die Seitenstraße ein, wonach es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei mit dem Kopf auf die Straße, wodurch er sich unfallkausale, schwerste Kopfverletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Aufgrund der schwerwiegenden Kopfverletzungen kam es zum Einsatz des Rettungshubschraubers. Im Rahmen der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Fertigung eines Unfallgutachtens an. Die am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge wurden zwecks weiterer Untersuchungen sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell