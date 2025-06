Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Person bei Baumfällarbeiten schwer verletzt.

Nohfelden-Eisen (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 08:10 Uhr, kam es zu einem Personenschaden bei Baumfällarbeiten im Waldgebiet in der Nähe vom Golfpark Eisen. Vater und Sohn verrichteten hier Baumfällarbeiten auf einem Privatgrundstück in dem Waldgebiet. Beim Fällen einer ca. 20-25 Meter hohen Fichte sei diese von einer Windböe erfasst worden und kippte dadurch unkontrolliert in die nicht geplante Fallrichtung. Hierbei erfasste die Krone der Fichte den 50-jährigen Vater des Baumfällers. Der Mann wurde unter dem Baum eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr und einen Hubschrauber mittels Seilwinde unter dem Baum geborgen werden. Anschließend wurde die Verletzte Person mittels Hubschrauber in das Uniklinikum nach Homburg verbracht. Der Mann erlitt schwere- allerdings nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Gegen den 27-jährigen Sohn des Verletzten wurde eine Ermittlungsverfahren eingeleitet.

