POL-Nordsaarland: Polizei sucht Zeugen nach Dieseldiebstahl auf einer Baustelle zwischen Eisen und Achtelsbach.

Nohfelden-Eisen (ots) - Am Freitag, 13.06.2025, gegen 08:10 Uhr, kam es zu einem Personenschaden bei Baumfällarbeiten im Waldgebiet in der Nähe vom Golfpark Eisen. Vater und Sohn verrichteten hier Baumfällarbeiten auf einem Privatgrundstück in dem Waldgebiet. Beim Fällen einer ca. 20-25 Meter hohen Fichte sei diese von einer Windböe erfasst worden und kippte dadurch unkontrolliert in die nicht geplante Fallrichtung. ...

