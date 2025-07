Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte seine Geldstrafe bezahlen und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Donnerstagabend (24. Juli 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 48-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz vor. Das Amtsgericht Chemnitz hatte gegen den Mann im Mai 2024 einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung erlassen. Die Zahlung der Geldstrafe war er bislang schuldig geblieben. Der Mann konnte die offene Geldstrafe in Höhe von 560 Euro vor Ort bezahlen und damit einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

