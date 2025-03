Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis verursachte Dienstagnachmittag in Erfurt einen Verkehrsunfall. Der 53-jährige Hyundai-Fahrer war gegen 15:40 Uhr in der Blücherstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Kranichfelder Straße musste eine vor ihm fahrende 58-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Mann zu spät und fuhr auf den Ford auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann mit mehr als einem Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Den 53-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. (SE)

