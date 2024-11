POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in Hockenheim eingebrochen und Unterhaltungselektronikgeräte gestohlen. Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr durch ein Fenster, das sie zuvor aufgebrochen hatten, in das Haus in der ...

