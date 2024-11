Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in Hockenheim eingebrochen und Unterhaltungselektronikgeräte gestohlen.

Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr durch ein Fenster, das sie zuvor aufgebrochen hatten, in das Haus in der Albert-Schweitzer-Straße ein. In den Wohnräumen fanden sie eine Spielkonsole nebst zugehörigen Spielen sowie weitere Unterhaltungselektronik, die sie an sich nahmen und entwendeten. Anschließend verließen sie das Anwesen wieder und flüchteten.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum Verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell