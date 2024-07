Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Pkw stößt mit Kranfahrzeug zusammen

Rostock (ots)

Gegen 09:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall am Rostocker Saarplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Hundertmännerstraße über die Kreuzung am Saarplatz in Richtung Ulmenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er dabei die Vorfahrt eines von der Innenstadt in Richtung Parkstraße anfahrenden Kranfahrzeugs. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Pkw-Fahrer wurde vorsorglich in ein Rostocker Krankenhaus verbracht, bei dem Unfall jedoch nicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich die Ampelanlage an der betreffenden Kreuzung außer Betrieb.

