POL-MA: Heidelberg: Jugendlicher wird von Sicherheitsmitarbeiter angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Freitag brach unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Seckenheim ein. In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 19.15 Uhr brachen die Unbekannten die an der Gebäuderückseite des Anwesens gelegene Terrassentür auf und drangen ins Hausinnere ein. Hier suchten die Eindringlinge nach Stehlenswertem und stießen dabei auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Anschließend flüchteten sie in ...

mehr