POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kradfahrer

Jever (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2025, gegen 17.00 Uhr, beabsichtigte in Jever, Mühlenstraße, der Fahrer eines Pkw rückwärts von einer Grundstücksauffahrt auf die Mühlenstraße zu fahren. Dabei wurde ein von links kommendes Kleinkraftrad übersehen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Kradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Hinzuziehung eines RTW wurde abgelehnt. An den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

