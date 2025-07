POL-WHV: Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Varel (ots) - Am 13.07.2025 in der Zeit von 13:50 Uhr bis 16:00 Uhr wird ein in der Neuen Straße in Varel geparkter Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

