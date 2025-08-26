Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Diebe entwenden Kupferkabel #polsiwi
Siegen-Geisweid (ots)
Zwischen Freitag und Montag (25.08.2025) haben unbekannte Täter Kupferkabel im Rüsterweg in Siegen entwendet. Ersten Erkenntnissen nach schnitten die Diebe das Kupferkabel zwischen Freitagnachmittag, ca. 16:00 Uhr, und Montagmorgen, ca. 10:00 Uhr, an dortigen Stromkästen ab. Anschließend entwendeten sie es. Der Beuteschaden liegt bei ca. 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.
