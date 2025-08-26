POL-SI: Diebe entwenden Kupferkabel #polsiwi

Siegen (ots) - Am Montagmorgen (25.08.2025) hat ein Unfall im Bereich der HTS-Auffahrt in der Siegener Stadtmitte für große Verkehrsstörungen gesorgt. Gegen kurz vor 7 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem LKW bergauf in Richtung HTS-Zubringer an der City Galerie. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Gefährt. Der LKW stürzte auf die Seite und ...

