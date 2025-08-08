Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Unfall mit schwer verletzter Person auf der K 1052

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (08.08.2025) ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der Kreisstraße 1052 zwischen Mötzingen und Bondorf ein Unfall, bei dem eine Frau leicht und eine zweite Frau schwer verletzt wurden. Vermutlich war eine 81 Jahre alte Ford-Fahrerin in Richtungen Mötzingen unterwegs und wollte kurz vor dem Ortseingang nach links in eine asphaltierte Ausbuchtung parallel der Fahrbahn abbiegen. Hierbei dürfte sie eine entgegenkommende 32-jährige Audi-Fahrerin übersehen haben, worauf die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die 81-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 32 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Hund, der sich im PKW der 81-Jährigen befunden hatte, wurde durch die Feuerwehr vorläufig versorgt. Die K 1052 wurde gesperrt und ist dies bis auf weiteres auch noch. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter beauftragt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell