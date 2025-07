Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchmelder ruft Einsatzkräfte rechtzeitig herbei

Bild-Infos

Download

Aurich (ots)

Am Montagvormittag hat es in einer Auricher Wohnung gebrannt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße waren auf das Piepen eines Rauchmelders aufmerksam geworden und nahmen zugleich Brandgeruch wahr. Den verständigten Einsatzkräften der Feuerwehr Aurich entgegnete vor Ort bereits etwas Rauch aus der Wohnungstür im ersten Obergeschoss, die umgehend durch einen Atemschutztrupp geöffnet wurde. Dieser rückte daraufhin in die völlig verqualmten Räumlichkeiten vor.

Nachdem ausgeschlossen war, dass sich mit Ausnahme zweier Katzen gegenwärtig noch Menschen in den Zimmern aufhielten, wurde das für die Verrauchung ursächliche Feuer schließlich im Bereich einer Herdplatte lokalisiert. Kurzerhand konnte das Brandgut über ein Fenster hinausbefördert und im Außenbereich abgelöscht werden, sodass kein Wassereinsatz in der Wohnung notwendig war. Im Anschluss erfolgte eine umfangreiche Belüftung der Räumlichkeiten, ehe die Einsatzstelle an die zwischenzeitlich eingetroffene Mieterin übergeben wurde. Die beiden Katzen hatten sich erfolgreich vor dem Rauch verstecken können und blieben unverletzt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell