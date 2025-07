Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fehlalarm schnell aufgeklärt

Aurich (ots)

Weil die automatische Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst hatte, ist die Feuerwehr Aurich in den Donnerstagmittagsstunden zum Krankenhaus an der Wallinghausener Straße ausgerückt. Im Zuge der eingeleiteten Erkundung des Gebäudes lokalisierten die Einsatzkräfte einen aktivierten Brandmelder, in dessen Umgebung jedoch kein Feuer festzustellen war. Die in Anwesenheit der Feuerwehrleute abermalige Auslösung des Geräts ließ letzten Endes auf einen technischen Defekt schließen. Die Einsatzstelle wurde nach erfolgter Rückstellung der Brandmeldeanlage an die Haustechnik übergeben, die sich daraufhin um die Fehlerbehebung kümmerte.

