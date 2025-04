Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Große Menge Metall von Firmengelände gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Marie-Curie-Straße. In einer Lagerhalle wurden die Täter fündig und transportierten mehrere 100 Kilogramm an Messingteilen von dem Gelände ab. Der entstandene Schaden wird derzeit auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

