POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: 15-Jährige ohne Führerschein und alkoholisierter Beifahrer in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich setzte sich am Donnerstagabend (07.08.2025) ein alkoholisierter 34-Jähriger in Merklingen auf den Beifahrersitz seines Seat und ließ aus noch unbekannten Gründen eine 15-Jährige, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, an das Steuer. Gegen 19.30 Uhr endete diese Fahrt mit einem Unfall in der Stieglitzenstraße. Aus noch unbekannter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen VW und einen Hyundai, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen ergriff die Jugendliche anschließend zu Fuß die Flucht, während der 34-Jährige auf den Fahrersitz wechselte und den Seat auf einen Parkplatz in der Nähe abstellte. Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg unterzog den 34-Jährigen einer Kontrolle und bemerkte hierbei Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Der Mann musste sich aufgrund dessen einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 15 Jahre altes Mädchen identifiziert werden, bei der es sich mutmaßlich um die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt handeln dürfte. Diese wird sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

