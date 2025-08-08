Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Exhibitionist tritt mehrfach auf

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann fiel am Donnerstag (07.08.2025) gegen 18:15 Uhr wegen exhibitionistischen Handlungen am Schopflochweg in Eltingen auf. Eine 14-jährige Radfahrerin beobachtete einen schwarz gekleideten Mann mit kurzen dunklen Haaren, Oberlippenbart und einer Umhängetasche, der mit entblößtem Glied in Richtung der Jugendlichen lief. Diese fuhr umgehend davon und konnte noch beobachten, wie der Mann in Richtung Hechinger Straße davonlief.

Gegen 18:45 Uhr meldeten Zeugen erneut einen Exhibitionisten in Eltingen. Zu dieser Zeit habe der Unbekannte sich im Wiesengrund in der Nähe eines Spielplatzes aufgehalten und sich mutmaßlich selbst befriedigt. Mehrere auf dem Spielplatz anwesende Zeugen konnten den Unbekannten verjagen, bevor die dort spielenden Kinder darauf aufmerksam wurden. Der schlanke Unbekannte soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe einen schwarzen Jogginganzug und ein weißes Käppi getragen und einen Rucksack dabeigehabt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft zudem, ob es sich in beiden Fällen um die gleiche Person gehandelt haben könnte. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

