Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Traktor-Lenker flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (07.08.2025) gegen 09:20 auf der Landesstraße 1115 (L 1115) bei Mundelsheim ereignete, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar noch Zeugen. Ein noch unbekannter Lenker eines roten Traktors war auf der L 1115 aus Richtung Besigheim-Ottmarsheim kommend in Richtung der Bundesautobahn-Anschlussstelle Mundelsheim unterwegs. Im Bereich der dortigen Weinberge habe der Unbekannte mit seinen Armen gestikuliert und sei in Richtung des rechten Fahrbahnrandes gefahren. Dieses Verhalten habe einem hinter dem Traktor in gleiche Richtung fahrenden 65-jährigen Porsche-Lenker suggeriert, dass dieser den Traktor überholen könne. Während des Überholvorgangs bog der Traktor jedoch nach links in einen Feldweg in die Weinberge ab. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden an dem Porsche von rund 2.000 Euro. Beide Beteiligte sprachen noch miteinander, bevor der Traktor-Lenker in die Wienberge davonfuhr. Der Unbekannte soll etwa 60 bis 70 Jahre und dick gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell