Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 72-jähriger Radfahrer, der am Mittwoch (06.08.2025) gegen 12:20 Uhr auf der Nagolder Straße (Landesstraße 1362) bei Jettingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 72-Jährige war von der Straße "Lehleshau" kommend zunächst auf einem Radweg parallel zur Nagolder Straße unterwegs. Er wollte die Nagolder Straße im Bereich einer Querungshilfe überqueren, um auf dem auf der gegenüberliegenden Seite weiter verlaufenden Radweg in Richtung Oberjettingen zu fahren. Hierbei übersah er mutmaßlich einen 49-jährigen Skoda-Lenker, der auf der Nagolder Straße ebenfalls in Richtung Oberjettingen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision erlitt der Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Nagolder Straße in Richtung Oberjettingen bis etwa 14:00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

