POL-LB: Renningen: Unbekannte beschädigen Fahrzeug und flüchten

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich zwei unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagmorgen (07.08.2025) gegen 03:50 Uhr ein geparktes Fahrzeug in Renningen. In einem Hofbereich eines Wohnhauses in der Zeppelinstraße hörte ein Anwohner zunächst Geräusche aus dem Hof. Bei einer Nachschau erkannte er zwei Personen, die sich an einem geparkten Audi zu schaffen machten. Vermutlich wurden hierbei die beiden Täter auch auf den Anwohner aufmerksam und flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei einer anschließenden Nachschau stellte der Anwohner fest, dass sowohl drei Reifen am geparkten Audi zerstochen sowie der Lack auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt wurde. Zudem wurde ein Teil des linken hinteren Türgriffs abgerissen. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne Erfolg. Ein Täter soll dunkle Haare und einen Vollbart getragen haben. Er hatte einen roten Kapuzenpullover an und trug eine Bauchtasche mit sich. Zum zweiten Täter ist nur bekannt, dass dieser dunkle Kleidung getragen haben soll. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

