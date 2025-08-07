Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (06.08.2025) zwischen 06.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Silcherstraße in Kornwestheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen die linke vordere Seite eines Mercedes, der in der Silcherstraße Ecke Friedrichstraße abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, nimmt Hinweise entgegen.

