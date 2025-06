Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall auf der Bremer Straße - eine Person verletzt

Altmoorhausen (ots)

Am Dienstag, den 25. Juni 2025, wurden die Feuerwehren Altmoorhausen und Dingstede gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei um 14:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Hurrel alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt sein.

Vor Ort bestätigte sich diese Lage glücklicherweise nicht: Alle Beteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Zwei Pkw waren kollidiert - eines der Fahrzeuge kam auf der Fahrbahn zum Stehen, das andere rutschte in einen Straßengraben.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und trennte die Fahrzeugbatterien, um weitere Gefahren auszuschließen. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme.

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehren Altmoorhausen und Dingstede im Einsatz. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Die Bremer Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.

