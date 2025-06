Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Illegales Autorennen endet in schwerem Unfall - Übungsszenario in Wildeshausen für Feuerwehr & Rettungsdienst

Wildeshausen (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 22. Juni 2025, führte die Feuerwehr Wildeshausen gemeinsam mit der Schnelleinsatzgruppe (SEG) und dem Rettungsdienst der Malteser Wildeshausen sowie der Polizei Wildeshausen eine groß angelegte Alarmübung durch. Ziel war es, Abläufe zu festigen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten zu trainieren - beides hat hervorragend funktioniert.

Gegen 08:18 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße "Stockenkamp 11" alarmiert - eine Sackgasse in einem abgelegenen Gewerbegebiet. Dort wurde ein schwerer Verkehrsunfall als Übungsszenario dargestellt: Ein illegales Straßenrennen endete im Kurvenbereich mit einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Fahrzeug. Drei Pkw waren beteiligt, fünf Menschen wurden dabei verletzt - vier von ihnen schwer. Zwei Personen waren in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt.

Etwa 70 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz. Während sich der Rettungsdienst um die Versorgung der Verletzten kümmerte, übernahm die Feuerwehr die Befreiung der eingeklemmten Personen aus den Unfallfahrzeugen.

Bei einer der beiden eingeklemmten Personen musste eine sogenannte Sofortrettung durchgeführt werden. Dieser Begriff beschreibt die schnellstmögliche Befreiung eines Menschen aus einem Fahrzeug, wenn akute Lebensgefahr besteht - beispielsweise durch innere Verletzungen, Atemnot oder Feuergefahr. Dabei steht die Geschwindigkeit im Vordergrund, um Leben zu retten - selbst wenn dabei nicht jeder Handgriff schonend erfolgen kann.

Die zweite eingeklemmte Person befand sich in einem stabileren Zustand. Hier entschieden sich die Einsatzkräfte für eine schonende Rettung. Dabei wird der Patient so behutsam wie möglich aus dem Fahrzeug befreit, um weitere Verletzungen zu vermeiden. In diesem Fall wurde das Fahrzeugdach entfernt, um die betroffene Person möglichst achsengerecht - also ohne Verdrehen oder Verbiegen der Wirbelsäule - aus dem Auto zu holen.

Die gesamte Übung wurde von mehreren Beobachtern begleitet, die im Anschluss eine strukturierte Auswertung vornahmen. Die Führungskräfte aller beteiligten Organisationen kamen zu einem gemeinsamen Feedbackgespräch zusammen. Das Fazit: Der Einsatzverlauf war sehr gelungen, die Zusammenarbeit funktionierte reibungslos.

Ein großer Dank geht an die Gruppe für Realistische Unfalldarstellung der Johanniter aus Ahlhorn, die die Verletzten realitätsnah schminkten und darstellten. Ebenso bedanken wir uns bei den Firmen Scheele Erdbau und dem Autohaus Schlarmann, die die Übung mit Fahrzeugen und einem Bagger tatkräftig unterstützten.

Nach Abschluss der Übung gegen 09:45 Uhr trafen sich alle Beteiligten im Feuerwehrhaus Wildeshausen zu einem gemeinsamen Frühstück. In entspannter Atmosphäre konnte dort die Übung noch einmal nachbesprochen und der erfolgreiche Vormittag gemeinsam abgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell