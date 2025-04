Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Rückstau bei FCK-Anreise

Kaiserslautern (ots)

Unachtsamkeit und eine tief stehende Sonne führten am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße, in Höhe PRE-Park. Ein 56-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, vor ihm fuhr ein Motorrad. Da der Autofahrer von der Sonne geblendet war, übersah er das Motorrad vor ihm und fuhr hinten auf. Die 57-jährige Fahrerin des Motorrades stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Vorübergehend waren zwei Fahrspuren der Mainzer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Dies führte aufgrund der Anreise zahlreicher Fußballfans zur Spielbegegnung 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg zu einem starken Rückstau auf den Autobahnen A 63 und A 6. |pvd

