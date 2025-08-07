PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (06.08.2025) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr einen auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg-Eltingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 16:27

    POL-LB: Sindelfingen: Trickdieb mit Geldwechseltrick erfolgreich

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (05.08.2025) gegen 10:00 Uhr wurde ein 83-jähriger Mann auf dem Parkplatz des Rathauses in der Wolboldstraße in Sindelfingen Opfer eines sogenannten Geldwechseltricks. Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte den 83-Jährigen angesprochen und gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Der Senior kam dieser Bitte nach und bemerkte erst später, dass der Unbekannte derweil unbemerkt einen ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 16:26

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Sonnenstudio

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Montag (04.08.2025) Zutritt in ein Sonnenstudio in der Schwieberdinger Straße in der Ludwigsburger Weststadt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Im Inneren entwendeten die Täter Bargeld und einen Tresor. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht genau ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:36

    POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (05.08.2024) zwischen 05.30 Uhr und etwa 19.00 Uhr in einem Parkhaus in der Benzstraße in Sindelfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mercedes gestoßen sein. Beide Türen der Beifahrerseite sowie der Kotflügel wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren