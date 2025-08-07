Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (06.08.2025) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr einen auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg-Eltingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell