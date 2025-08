Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (05.08.2024) zwischen 05.30 Uhr und etwa 19.00 Uhr in einem Parkhaus in der Benzstraße in Sindelfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mercedes gestoßen sein. Beide Türen der Beifahrerseite sowie der Kotflügel wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

