Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Scheibe eines Opel eingeworfen - Geldbeutel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (05.08.2025) warfen noch unbekannte Täter zwischen 14.00 Uhr und 14.50 Uhr die Seitenscheibe eines Opel ein, der in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen abgestellt war. Vermutlich hatten es die Täter auf den Geldbeutel abgesehen, der sich im Innenraum des PKW befand. Im gestohlenen Portemonnaie befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, Bank- und Kreditkarten sowie persönliche Dokumente. Der entstandene Sachschaden wurde etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell