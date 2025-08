Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mit rund 2,7 Promille in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung ihres Führerscheins endete am Dienstag (05.08.2025) gegen 22:45 Uhr die Fahrt einer 35-jährigen Toyota-Lenkerin in Ludwigsburg. Die 35-jährige war zunächst mit ihrem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Friedrichstraße in Ludwigsburg in Richtung Oststadt unterwegs. Dahinter fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen ein 39-jähriger Dacia-Lenker. Nachdem dieser sich an der roten Ampel auf der Linksabbiegespur in Richtung der Oststraße eingeordnet hatte, fuhr die 35-Jährige über die rote Ampel und bog über den Geradeausfahrstreifen in die Oststraße ein. Zuvor soll sie bereits in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Im Kreuzungsbereich der Oststraße und der Schorndorfer Straße ordneten sich beide Verkehrsteilnehmenden nebeneinander an einer weiteren roten Ampel ein. Obwohl sich die 35-Jährige auf dem Geradeausfahrstreifen befand zog sie plötzlich nach rechts und kollidierte mit dem ebenfalls rechts abbiegenden Dacia des 39-Jährigen. Hierbei enstatnd ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte an der Unfallstelle bei der sichtlich alkoholisierten 35-Jährigen Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Die 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

