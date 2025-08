Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (05.08.2025) wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem gegen 20:55 Uhr ein Brand auf einem Schulgelände in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim entdeckt worden war. Bislang unbekannte Täter hatten zunächst ein aufgestelltes hölzernes Vogelhäuschen in Brand gesetzt. Dieses stellten die Unbekannten dann mutmaßlich auf eine nahegelegene Sitzbank, wodurch diese ebenfalls in Brand geriet. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen, es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

