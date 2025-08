Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorradfahrer nach Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (05.08.2025) gegen 19:30 Uhr im Einmündungsbereich der Südrandstraße (Kreisstraße 1011) und der Neuen Ramtelstraße (Landesstraße 1141) in Leonberg ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines vermutlich dunklen Pkw war auf der Südrandstraße, von der Anschlussstelle Leonberg-West kommend unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Neue Ramtelstraße ab und. Hierbei übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden 60-jährigen Mercedes-Lenker, der auf der Landesstraße 1141 von der Anschlussstelle Leonberg-Ost kommend weiter geradeaus fahren wollte. Der 60-Jährige konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Ein 19-Jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Mercedes des 60-Jährigen in gleicher fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Beim Sturz erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zur Straßenreinigung war ein Spezialfahrzeug der Straßenmeisterei im Einsatz. Die Ampel an der Einmündung war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

