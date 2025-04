Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Berg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang unbekannt Täter Zutritt zu einem Firmengelände im Bereich der Straße Im Bruch in Berg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 500EUR. Zeugen, welche im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell