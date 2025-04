Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Alkoholisiert in Hoftor gefahren

Rheinzabern (ots)

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich der Straße Außerdorf in Rheinzabern gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass eine 37-jährige Autofahrerin während eines Abbiegevorgangs die Kontrolle über ihr Auto verlor und in ein Hoftor fuhr. Zusätzlich ergaben sich Hinweise darauf, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein der Autofahrerin sichergestellt. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell