Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Unfallbeteiligte

Stadthagen (ots)

(Kun) Die Polizei in Stadthagen sucht eine Unfallbeteiligte zu einem Unfall, zu dem es am Donnerstag, den 31.07.2025 um 12:20 Uhr auf dem Marktplatz in Stadthagen gekommen war. Durch noch ungeklärte Ursache fuhr eine 87-jährige Frau aus Beckedorf mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl zunächst einer noch unbekannten Frau über die Füße. Im Anschluss wurde eine 20-jährige Frau aus Stadthagen 2 Meter vor dem Krankenfahrstuhl hergeschoben und dann gegen eine Hauswand gedrückt. Die Frau aus Stadthagen wird dabei leicht verletzt. Die Polizei aus Stadthagen bittet insbesondere die noch unbekannte beteiligte Frau, sich bei der Polizei in Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

