Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unfall verursacht und kopierten Führerschein vorgelegt

Rinteln (ots)

(loy) Am Samstagmorgen ereignete sich in der Großen Tonkuhle in Rinteln ein Verkehrsunfall, bei dem die Beschilderung einer Querungshilfe für Fußgänger deutlich beschädigt wurde. Ein 80-jähriger Rintelner geriet mit seinem PKW aus nicht abschließend geklärter Ursache mit seinem VW von der Fahrspur ab und überfuhr die Insel auf der Fahrbahnmitte, wobei die Beschilderung aus den Halterungen gerissen und komplett zerstört wurde. Anschließend parkte er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des angrenzenden Einkaufszentrums. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden, es entstand lediglich ein Sachschaden von geschätzten 3000EUR.

Da im Rahmen der Unfallaufnahme durch den Verursacher kein Führerschein vorgelegt werden konnte, sollte das Dokument im Anschluss an dessen Wohnanschrift durch Polizeibeamte eingesehen werden. Hier konnte jedoch nur eine Fotokopie eines bereits nicht mehr gültigen Dokuments ausgehändigt werden. Gegen den Unfallbeteiligten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Das verursachende Fahrzeug wurde später abgeschleppt.

