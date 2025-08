Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug gerät in Hofeinfahrt in Brand

Nienburg (ots)

NIENBURG (HeT)In den frühen Morgenstunden des 03.08.2025 wurden Feuerwehr und Polizei in Langendamm in den Agnes-Miegel-Weg gerufen. Ein Pkw soll dort in Brand geraten sein. Am Einsatzort angekommen hat sich die Mitteilung bestätigt. Ein Pkw Skoda, abgestellt in der Hofeinfahrt der Halterin, stand in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Langedamm konnte das brennende Fahrzeug schnell löschen. Die Polizei Nienburg hat Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Die Überreste des ausgebrannten Fahrzeugs wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden von der Polizei beschlagnahmt, um das Wrack kriminaltechnisch zu untersuchen. Dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr hat für umliegende Gebäude nie die Gefahr bestanden in Brand zu geraten. Der Schaden an dem ausgebrannten Fahrzeug dürfte laut Schätzung der Polizei bei rund 5.000 Euro liegen.

