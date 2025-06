Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Sonntag (15.06.2025) machten sich drei bislang unbekannte Jugendliche an einem Kleinkraftrad in einer Garage in der Chemnitzer Straße zu schaffen.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Als die drei bislang Unbekannten die Zeugin bemerkten, flüchteten sie.

Die drei Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

14-17 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, einer der Unbekannten trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell