POL-NI: Über 10.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots) - (ma) Eine 20jährige Frau aus Osnabrück suchte am Mittwoch gegen 11.00 Uhr ein Friseurgeschäft in der Hannoverschen Straße in Bückeburg auf, um sich die Augenbrauen zupfen zu lassen. Nach der Behandlung erklärte die Frau, dass sie ihr Geld in ihrem Auto auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes vergessen hatte. Die Angestellte des Friseurgeschäftes ging mit der Osnabrückerin zum angeblich parkenden Auto, wobei die Kundin dann aber in ...

