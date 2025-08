Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgeklärte Tankbetrugsstraftaten

Bückeburg (ots)

(ma)

Nach vier begangenen Tankbetrugsstraftaten im Juli, allesamt ausgeführt an ein und derselben Tankstelle an der Steinberger Straße in Bückeburg, konnte die Polizei nun den Täter am Mittwoch gegen 01.20 Uhr in Bückeburg auf dem Parkplatz hinter der Stadtkirche fassen. Die Straftaten hatte immer eine männliche Person mit einem Pkw Mazda durchgeführt, wobei das Fahrzeug mit einem französischen Kennzeichen ausgestattet war. Der Pkw ist dann am Mittwoch parkend hinter der Bückeburger Stadtkirche von Beamten der Polizei Bückeburg festgestellt und überprüft worden. In dem Fahrzeug befand sich ein 30jähriger Mann aus Halberstadt/Sachsen-Anhalt, der auf Grund von vorliegenden Fotos und Zeugenangaben als der flüchtige Tankbetrüger identifiziert werden konnte. Durch Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienst stellte sich zudem heraus, dass der 30jährige durch die französischen Ermittlungsbehörden gesucht wurde. Der Beschuldigte ist zunächst in Gewahrsam genommen worden und konnte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung das Polizeikommissariat wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell