Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Leitpfosten umgefahren

Stadthagen (ots)

(KER)Am Montag, den 28.07.2025, gegen 16:40 Uhr, stellen Beamte des PK Stadthagen fest, dass ein flexibler Leitpfosten, nahe einer Parkfläche in 31655 Stadthagen, Am Viehmarkt (Parkplatz gegenüber dem Hintereingang der Sparkasse Schaumburg, Am Markt 9-10) umgeknickt und augenscheinlich beschädigt ist. Teile der Plastikhalterung des Leitpfostens sind abgebrochen und liegen auf dem Boden. Vermutlich ist der Pfosten bei einem Parkmanöver beschädigt worden. Hat jemand den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben zum Vorfall machen? Hinweise bitte unter 0572198820 an das PK Stadthagen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

