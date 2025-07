Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall: PKW-Fahrer ohne Führerschein und unter Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln

Haßbergen (ots)

(Kun) Am 30.07.2025, um 20:00 Uhr ereignete sich in Haßbergen auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Der 34-jährige PKW-Fahrer aus Sulingen verlor auf gerader Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Weiterhin war der Sulinger nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Hauptstraße wurde zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Die Polizei Hoya sucht Unfallzeugen, die zu diesem Unfall sachdienliche Angaben machen können. Zeugen und Auskunftspersonen melden sich bitte bei der Polizei in Hoya unter 04251/67280.

