POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad?

Obernkirchen (ots) - (Kun) Am 29.07.2025 um 18:00 Uhr ereignete sich in Obernkirchen an der Kreuzung Maschstraße und Bückeburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen aus Seggebruch und einem 55-jährigen aus Nienstädt. Der 33-Jährige wollte mit seinem PKW aus der Maschstraße nach rechts in die Bückeburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den 55-Jährigen mit seinem Fahrrad. Durch den ...

mehr