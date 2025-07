Bad Nenndorf (ots) - (Kun) Am 29.07.2025, um 18:20 Uhr ereignete sich in Bad Nenndorf auf der Straße Am Thermalbad Höhe Hausnummer 2 ein Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen PKW-Fahrerin aus Barsinghausen und einer 30-jährigen Bad Nenndorferin mit ihrem Motorrad. Die PKW-Fahrerin wollte von einem Parkplatz auf die Straße Am Thermalbad einbiegen und übersah dabei die Motorradfahrerin. Diese verletzte sich bei ...

mehr