Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall: Motorradfahrerin leicht verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(Kun) Am 29.07.2025, um 18:20 Uhr ereignete sich in Bad Nenndorf auf der Straße Am Thermalbad Höhe Hausnummer 2 ein Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen PKW-Fahrerin aus Barsinghausen und einer 30-jährigen Bad Nenndorferin mit ihrem Motorrad. Die PKW-Fahrerin wollte von einem Parkplatz auf die Straße Am Thermalbad einbiegen und übersah dabei die Motorradfahrerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten eine mögliche Beeinflussung durch THC bei der PKW-Fahrerin festgestellt. Ein Vortest verlief positiv. Das Ergebnis der angeordneten Blutentnahme steht noch aus.

