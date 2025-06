Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, B33

Landkreis Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall (28.06.2025)

Singen am Hohentwiel, B33 (ots)

Am frühen Samstagabend hat sich auf der Bundesstraße 33 zwischen der Anschlussstelle Singen-Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 24-jähriger Fahrer eines Seat kam gegen 18 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die dort befindliche Leitplanke. Das Auto kollidierte mit dem Mast einer Schilderbrücke und geriet in der Folge in Brand. Der 24-Jährige Fahrer konnte sich schwer verletzt selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Für seine 23-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Schilderbrücke stürzte auf die Bundesstraße und blockierte die Fahrbahn.

Zwei Ersthelfer sowie zwei eingesetzte Polizeibeamte zogen sich bei den Rettungsmaßnahmen leichte Verletzungen zu. Die B33 wurde für die Lösch- und Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Unfallaufnahme der Polizei in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Autobahnmeisterei Engen leitete den Verkehr an den Anschlussstellen aus und beseitigte unter Hinzuziehung eines Bergeunternehmens die umgestürzte Schilderbrücke. Auf Grund der hohen Außentemperatur versorgte die Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes die im Rückstau befindlichen Verkehrsteilnehmer mit Getränken.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Konstanz einen Sachverständigen beauftragt. Die Sperrung der Bundesstraße konnte gegen 01:15 Uhr aufgehoben werden. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

