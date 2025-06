Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos

Landkreis Konstanz) Fahrzeugbrand im Gewerbegebiet Mooserstall (28.06.2025)

Moos (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein in der Gewerbestraße abgestelltes Fahrzeug am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Gegen 5 Uhr stellte eine Zeugin bei der Vorbeifahrt auf der Landesstraße 192 eine Rauchentwicklung aus dem Gewerbegebiet Mooserstall fest und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten befand sich ein auf einem Hinterhof abgestellter BMW bereits in Vollbrand. Trotz sofortigem Löschangriff der Freiwilligen Feuerwehr Moos, welche sich mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz befand, konnte ein Ausbrennen des Autos nicht mehr verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Radolfzell hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

