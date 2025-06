POL-KN: (Konstanz, Lkr. KN) Vermisste 17-Jährige wohlbehalten angetroffen (27.06.2025)

Hüfingen (ots) - Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Straße "An der Gierhalde" und der Hohenstraße haben sich am Mittwoch, gegen 17 Uhr vier Personen leichtverletzt. Ein 31-Jähriger übersah in seinem Peugeot auf der Straße "An der Gierhalde" eine vorfahrtsberechtige 27-jährige Hyundai-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß auf der Kreuzung verletzten sich die junge ...

