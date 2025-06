Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit vier Leichtverletzten (25.06.2025)

Hüfingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Straße "An der Gierhalde" und der Hohenstraße haben sich am Mittwoch, gegen 17 Uhr vier Personen leichtverletzt. Ein 31-Jähriger übersah in seinem Peugeot auf der Straße "An der Gierhalde" eine vorfahrtsberechtige 27-jährige Hyundai-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß auf der Kreuzung verletzten sich die junge Frau und die beiden 7- und 28-Jährigen Mitfahrer. Auch der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell